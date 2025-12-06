El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, de La U, advirtió en sus redes sociales que su partido “violando la ley me negó el aval para regresar al Congreso”.

Aseguró en este sentido que “esta es una represalia ejecutada por @DilianFrancisca, cobrando mi respaldo a @petrogustavo, mi defensa de los vallecaucanos frente a su mal gobierno de 10 años, y el anuncio de mi movimiento político La Nueva U”.

“Nunca antes en la historia de Colombia se le habían negado sus derechos políticos a un congresista y presidente de la Cámara. Así marca historia el Partido de la U, de la peor manera. Hoy, Dilian nos cierra las puertas del Congreso. Pero los vallecaucanos nos abrirán el camino hacia la Gobernación del Valle”, concluyó el legislador del ala oficialista del Partido de la Unidad.

La pelea entre López y La U se desató cuando el presidente de la cámara baja buscó configurar una disidencia política en la colectividad desconociendo a las directivas, por lo que el comité de ética lo sancionó suspendiéndole la voz y el voto en el Congreso. El representante petrista apeló la decisión ante el Consejo Nacional Electoral y ahora busca caminos para continuar en su carrera oponiéndose a Toro.