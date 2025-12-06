Compartir:
Por:  Redacción Política

En una carta enviada el pasado 3 de diciembre al expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Partido Centro Democrático, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella confirmó que no irá a las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026.

El abogado, empresario y escritor afirma que, tras meditarlo, llegó a la conclusión de que este mecanismo sería incompatible con la naturaleza del movimiento ciudadano que lidera y con el mandato popular de las 4,8 millones de firmas que entregó esta semana a la Registraduría.

Defensores de la Patria, señala, no es un partido tradicional, sino un movimiento surgido “del puro fervor popular” y agrega que estas firmas representan un mandato directo de ciudadanos de todo el país y que acudir a una consulta en marzo “diluiría” ese mandato.

Recordó que propuso una gran encuesta con el fin de seleccionar un candidato de consenso pero, sostuvo, esta alternativa fue rechazada “tajantemente” por los posibles participantes y su nombre fue vetado para una eventual consulta.

Reiteró De la Espriella que solo reconoce como adversarios al gobierno del presidente Gustavo Petro y a quienes considera sus herederos políticos, por lo que extiende “la mano tendida” a todos los sectores opositores que no hayan sido cómplices del actual gobierno.

Los llama en este sentido a enfrentar unidos al senador Iván Cepeda, candidato de Pacto Histórico, a quien define como el candidato del “régimen”.

“Dejar al pueblo, que ahora me ha entregado un mandato inequívoco a través de millones de firmas, que son un mandato popular, expuesto a los egos e intereses políticos individuales, de tantos precandidatos, sería una acción que decepcionaría a una base ciudadana que cree en el ‘tigre’ y valora la extrema coherencia que ha sido el pilar fundamental de nuestro movimiento patriótico. Mi mano está tendida a todos aquellos que no hayan sido cómplices del gobierno de Petro, para que, entre todos, enfrentemos unidos a su heredero, Iván Cepeda. No podemos permitir que continúe haciendo campaña en solitario el candidato del régimen, a riesgo de perder definitivamente la patria que tanto amamos. La unidad no es una opción, sino una urgencia para salvar a Colombia de la dictadura actual, y esta unión con el pueblo no admite cálculos políticos, sino solo grandeza”, concluyó.