El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, confirmó que el Partido de la U decidió no otorgarle el aval para buscar un nuevo periodo en el Congreso.

Según el congresista, la decisión responde a presuntas retaliaciones políticas. “Es una represalia de Dilian Francisca Toro, cobrando mi defensa a Gustavo Petro”, manifestó.

López también atribuyó la pérdida del aval a las diferencias que ha mantenido con la gobernadora del Valle y líder natural del partido, así como a su intención de promover la corriente interna conocida como ‘La Nueva U’.

Aseguró que la decisión del partido sienta un precedente negativo. “Nunca antes en la historia de Colombia se le habían negado sus derechos políticos a un congresista y presidente de la Cámara. Así marca historia el partido, de la peor manera”.

Ante la posibilidad de quedar por fuera de la lista del partido, López venía analizando desde hace semanas la opción de lanzarse a la Gobernación del Valle.

Asimismo, este sábado confirmó que asumirá esa candidatura y lo hará enfrentando al sector político afín a Toro, que controla buena parte de la estructura regional de La U.

Por otro lado, el anuncio generó reacciones inmediatas en el gobierno de Petro. El ministro Armando Benedetti salió en defensa del congresista al considerar que la colectividad actuó de forma arbitraria.

“No es intervención en política, es solo que frente a los ojos de toda Colombia, un partido que yo ayudé a fundar se vuelve anacrónico y retaliativo, y viola todos los derechos políticos de un ciudadano”, manifestó en su cuenta de X.