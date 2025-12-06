Las listas al Congreso de la República de todos los partidos y movimientos políticos se van develando de a poco a solo tres meses de las elecciones legislativas. Y si algo tienen en común muchas es la integración de nuevas figuras generalmente jóvenes y con un reconocimiento amplio entre esta población.

Lea también: Horror en Soledad: padre asesinó a su propia hija de 7 años en medio de evidente caso de violencia vicaria

Las colectividades han optado por nombres que en redes nos son recurrentes para llamar al voto joven en un intento por atraer a este grupo que es cada vez más predominante y número en las jornadas electorales. Basta recordar la gran cantidad de votos que logró acumular el hoy presidente Gustavo Petro gracias a los jóvenes que lo llevaron hasta segunda vuelta.

En el pasado los partidos y movimientos alternativos fueron los que apostaron mayormente por influenciadores, pero para 2026 la fórmula parece cambiar y también ha permeado a colectividades como Cambio Radical, el Partido Liberal o Salvación Nacional.

La casa Char le apuesta a Andrés Felipe Camargo González, más conocido como Felipe Saruma, a quien incluyó en su lista a la Cámara de Representantes por el Atlántico inscrito por Cambio Radical.

Aunque no hizo presencia en el acto de inscripción que se llevó a cabo el pasado 4 de diciembre en la ciudad de Barranquilla, Camargo González se encuentra en el renglón número 4. De acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, el joven de 26 años tiene plazo hasta el próximo 8 de diciembre para acercarse hasta la sede de la Registraduría para oficializar su inscripción.

Lea también: Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar a un grupo de niñas en Bogotá, habría enviado un mensaje a grupos de WhatsApp: “Ojalá me apoyen y defiendan”

Rawdy Reales o el Doctor Rawdy también se lanzó al agua y aspirará al Senado de la República y aunque está convencido de ello le aseguró al diario El Pilón que “es algo que hay que conversar con los gremios, con los médicos, las enfermeras, los auxiliares, con quienes están en los pasillos de los hospitales, en los consultorios y en las clínicas” y que esa no es una decisión que se toma individualmente.

Por la izquierda hay varios, entre esos Alejandro ‘Alejo’ Vergel, comentarista político que hará parte del Frente Amplio Unitario promovido por Roy Barreras y Ernesto Samper. “Esta lista no tiene dueño, la conforman diferentes partidos y movimientos sociales”, aseguró el creador de contenido en un video junto a Camilo Romero, exgobernador de Nariño.

La consulta del Pacto Histórico de octubre pasado también dejó ver no solo los nombres de algunos conocidos en las plataformas digitales sino también su poder de convocatoria y cómo pudieron convertir seguidores en votos.

Uno de esos fue Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, mejor conocido en redes sociales como Wally, que fue de hecho el tercero más votado para Senado, solo superado por Pedro Flórez y Wilson Arias, ambos congresistas en ejercicio.

Lea también: Valledupar y Cartagena quieren ser sede de Junior para partidos internacionales de 2026: los alcaldes lanzaron propuesta

Wally logró acumular 137.821 apoyos (5,89 %) presentándose en representación de la Colombia Humana de la que ha sido cercano al ser una de las caras más visibles de la amplia lista de creadores de contenido que promocionan la agenda del presidente Petro.

Con 26.718 Laura Beltrán Palomares, más conocida en las plataformas digitales como Lalis, fue la segunda más votada para la Cámara de Representantes por Bogotá, solo superada por otra muy activa en redes sociales, María Fernanda Carrascal, que triplicó en sufragios a su más cercana contendiente al llegar a los 65.547.

En Antioquia en resultado fue aún mejor para Hernán Muriel Pérez quien es el fundador de ‘Cofradía por el Cambio’, un medio digital alternativo que hace eco de las causas del petrismo y de la izquierda colombiana. Fue el más votado en su departamento con 41.612 sufragios que le estarían asegurando una curul en la cámara baja.

Los godos no se quedan atrás y pusieron el nombre de Edwin Javier Brito García, conocido en redes sociales como ‘Pechy Players’, como parte de la lista cerrada al Senado.

Lea también: “Vamos bien, por eso están asustados y me insultan”: Sergio Fajardo

Se trata de otro de los creadores digitales que da el salto a la política para las próximas elecciones.

Brito García, oriundo de La Jagua de Ibirico, es zootecnista y se hizo conocido en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok por sus videos de humor, la mayoría de la vida cotidiana en la costa Caribe.

En sus videos, combina groserías y frases populares costeñas, con un doble sentido en la mayoría de sus publicaciones. También suele compartir contenido sobre ganadería y opina sobre los partidos de Junior de Barranquilla.

‘Pechy Players’ apareció en la lista al Senado del Partido Conservador, como el número 90. Dicha lista es liderada por el ex presidente del Directorio y ex candidato presidencial David Barguil Assis.