Sergio Fajardo no pierde –aún– su mesura característica. No se cree del todo las intenciones de quienes lo buscan. No se emborracha por los elogios recientes. Está tranquilo, pero eso sí, asegura que su ascenso en las recientes mediciones presidenciales es consecuencia de una estrategia sostenida, coherente y alejada de la confrontación.

Lea más: Vargas Lleras no vuelve al Senado: Cambio Radical presentó este viernes su lista para el periodo 2026–2030

Es prematuro, pero la encuesta de Invamer lo dejó en un buen lugar en medio de su aspiración para llegar a la Presidencia. ¿Cómo analiza eso?

Vamos por el camino que nos propusimos ir. Yo he seguido una estrategia, he mantenido el ritmo, he dicho: “Nosotros vamos para adelante, no miremos para los lados”. Yo nunca figuro. No soy noticia de primera página. Yo no hablo de las otras personas, no estoy agrediendo a nadie, no tengo que insultar a nadie para hacerme visibilizar. Y así es el mundo, ese es el camino que yo he recorrido. Y vamos muy bien, muy bien. Hace una semana estaba en Mocoa. Y hoy estoy en Barranquilla y estuvimos en Galapa, en Baranoa, en Juan de Acosta, en muchos lugares y he mantenido la misma coherencia, la misma consistencia, la misma transparencia.

Y por eso yo voy a ser el presidente de Colombia. Porque estoy preparado para liderar a Colombia en el momento más difícil, en una Colombia con miedo, rabias, incertidumbres, divisiones, confrontaciones, una polarización que al diferente quiere dañarlo, maltratarlo, agredirlo y yo voy por un camino totalmente diferente y por eso la síntesis de todo esto es los extremos o adelante con Fajardo.

Usted, a priori, no estaba en la baraja de favoritos. Me imagino que ahora todo el mundo lo está llamando…

Mire, repito, yo he seguido una línea, un camino, una forma de actuar en la política; yo he sido coherente, transparente, consistente por años. Y en Colombia es difícil creer y entender que haya un político que tiene esas características y lo digo con mucho orgullo. Yo voté en blanco en el 2018, me insultaron. Voté en blanco en el 2022, me insultaron y nunca me perturbé porque yo creo en lo que yo represento y es lo que necesita Colombia en el 2026, que va a ser un gobierno muy difícil.

Ver más: “No sé con qué diablo se despierta Petro los domingos a insultarme”: Uribe

Entonces, esta encuesta, ¿qué nos dijo la encuesta después de todo? Dijo: Si fueran a la primera vuelta Cepeda, De la Espriella y Fajardo, Cepeda tiene 40 y tantos por ciento, De la Espriella 25.2 y Fajardo 48.9. De repente, Fajardo está ahí. Y cuando hacen la siguiente pregunta, que es la más importante después de todo, ¿quién puede ganar la presidencia?

Entonces, ponen a Cepeda contra De la Espriella y lo barre. Ponen a Fajardo con De Espriella y lo barro. Me ponen a mí con Cepeda y estamos en empate técnico. Un poquitico bajo yo, pero en empate técnico. La única persona en Colombia que hoy le puede ganar a Iván Cepeda, que es el proyecto del presidente Petro, se llama Sergio Fajardo.

Para llegar al poder hay que hacer alianzas. Ya descartó a Abelardo de la Espriella, pero no ha dicho nada sobre Cepeda. ¿Al fin?

Es fácil la respuesta. Nunca en mi vida estaré con un ser humano que diga ese tipo de cosas (destripar a la izquierda). Y entonces me dicen: “Ah, entonces es que está con Iván Cepeda”. Falso. ¿Quién fue el que se enfrentó con Petro en el 2018? Fajardo. ¿Quién se enfrentó con Petro en el 2022? Fajardo. Y a Cepeda lo voy a derrotar en la contienda presidencial, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces se enloquecen y empiezan los ataques, insultos, agresiones, mentiras, ¿por qué? Porque ya vieron, ya vieron lo que significa lo que yo represento con muchas personas, porque yo estoy fuera de la estructura tradicional de la política.

Lea también: Esta es la lista cerrada al Senado del Centro Democrático para el periodo 2026–2030

Ahora el tema viral es si usted tiene huevas o no…

Estoy viral en Colombia. Hoy está todo el mundo hablando de las huevas de Fajardo. Yo en mi vida iba a pensar decir ese tipo de cosas. Donde mi mamá estuviera viva, decía: “Mi hijo, por Dios, ¿qué fue lo que pasó aquí?”.

¿Y qué fue lo que pasó?

Un señor en Galapa me dice que si yo sí tengo huevas para manejar este país y ser valiente y todas esas cosas. Varias personas comentaron y yo empiezo a hablar y le digo le voy a responder a este señor que está preocupado por las huevas mías. Lo hice de manera espontánea, yo no estaba esperando eso, jamás en mi vida pensé que yo fuera a decir esa palabra en público y eso, pero en ese contexto, pues me salió naturalmente y le voy a hablar de las huevas mías y le voy a explicar. Me sirvió para decir lo que yo tengo que decir, lo que necesita Colombia, la valentía de la decencia, la valentía de la transparencia. Es que no hay que gritar, dañar, maltratar para ser valiente, para decir que se tiene carácter.

¿Hay muchos nombres que lo asocian con usted? ¿Qué tiene para decir? ¿Cuáles son sus líneas rojas?

Mire, yo he hablado con muchas personas. (…) Y yo voy de frente y he tenido unas muy buenas conversaciones. Yo he hablado con Álvaro Uribe, hablé con Iván Cepeda hace 6 meses, he hablado con Juan Carlos Pinzón, con David Luna, con Juan Daniel Oviedo, he hablado con Fuad Char, que yo no lo conocía; estuve en una comida en su casa y todas las conversaciones que yo tengo así son privadas y yo no salgo a hablar de lo que dije.

No olvide leer: Pacto Histórico inscribe sus listas al Congreso y confirma que Iván Cepeda participará en el Frente Amplio

Por último, ¿cómo analiza la actual lluvia de agresiones que está recibiendo?

Lo estamos haciendo distinto y todo eso es lo que va dando el camino que estamos trazando, es más largo, es más difícil, nos toca más esfuerzo, pero tenemos una gran red de voluntarios por toda Colombia. Entonces, vamos bien y por eso están asustados y por eso hoy me están insultando por todos lados, el mundo asociado con el señor De la Espriella me insulta, inventan mentiras, dicen de todo. ¿Por qué? Porque vieron que ahí viene Fajardo con su camino.