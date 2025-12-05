BOGOTÁ. El Partido Pacto Histórico inscribió este viernes en la capital del país sus listas al Senado y la Cámara, al tiempo que confirmó que su candidato presidencial, el senador Iván Cepeda Castro, participará en la consulta del Frente Amplio el próximo 8 de marzo de 2026.

Las coaliciones de Unitarios y de Fuerza Ciudadana con Comunes también entrarán en el tarjetón.

Cepeda calificó está lista como “la más poderosa” de Colombia por estar respaldada por más de 2 millones de votos obtenidos en la consulta del pasado 26 de octubre.

Al respecto, la exministra Carolina Corcho, quien encabeza la lista al Senado, aseguró que “es la primera vez que un partido político presenta una lista organizada democráticamente”.

La apuesta inicial de la colectividad, de acuerdo con el llamado que había hecho el presidente Gustavo Petro, era que toda la izquierda se uniera en el Partido Pacto Histórico, que está conformado por el Polo Democrático, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y Progresistas. Y al partido petrista se sumará la Colombia Humana en coalición, que por líos jurídicos no pudo fusionarse al Pacto Histórico.