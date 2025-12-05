La senadora Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador, anunció este viernes que la colectividad participará en la consulta interpartidista que se realizará el 8 de marzo de 2026.

La consulta interpartidista es un mecanismo democrático que le permite a los partidos y coaliciones elegir su candidato a la presidencia de la República, a través del voto ciudadano.

“El Partido Conservador tomó la decisión de presentar ante la Registraduría su intención de participar en una consulta interpartidista popular de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Desde el partido sabemos que es necesaria la unidad desde todos los frentes para mantener y recuperar ese orden que se ha ido perdiendo”, indicó Nadia Blel a periodistas.

Esta semana el partido extendió el plazo para la inscripción de aspirantes a la Presidencia de la República, fijando como nueva fecha límite el próximo 10 de diciembre.

La presidente de la colectividad azul hizo el anuncio luego de inscribir este viernes en la Registraduría Especial de Cartagena y Delegación Departamental de Bolívar la lista de candidatos al Senado para las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026.

El Directorio Nacional aprobó por unanimidad que la lista sea encabezada por el ex presidente del Directorio y ex candidato presidencial David Barguil Assis.

“La lista del Partido Conservador que hoy inscribimos es una lista que representa a Colombia y lo hace porque en ella hay líderes de todas las regiones y departamentos, personas comprometidas con sus realidades de sus territorios que quiere ver un país grande”, dijo Blel.

Frente a la decisión de inscribir la lista desde Cartagena, la directiva conservadora explicó que esta “reafirma el compromiso del Partido Conservador con los territorios, de escucharlos y hacer que en estas elecciones su voz sea escuchada para recuperar el orden, la seguridad y el bienestar para sus familias”.

En la lista, además de Barguil y Blel, figuran un centenar de reconocidos líderes políticos como el representante Armando Zabaraín, Miguel Barreto, Wadith Manzur, Marcos Daniel Pineda, Hernán Andrade, Juan Carlos Wills, Juan Diego Gómez, Soledad Tamayo y Germán Blanco, entre otros.