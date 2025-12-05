Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el exministro Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, dejó clara su intención de ser parte de la gran consulta popular interpartidista, a realizarse el 8 de marzo de 2026.

Aseguró que llegó a un acuerdo con los partidos que lo avalan, Oxígeno y ADA, para registrarse de manera formal en la consulta.

Juan Carlos Pinzón propone mecanismo para elegir un candidato único: participarían los aspirantes que registren 3 % o más de intención de voto

“El objetivo es construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias. Esta consulta es indispensable”, se lee en el mensaje del también exembajador.

Agregó: “Colombia necesita un candidato fuerte, legítimo, respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia un narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país. Los colombianos quieren unidad. Los colombianos quieren un rumbo claro. Este es el momento de unirnos. Aquí está clara mi voluntad y mi decisión. Unámonos por Colombia”.

Hay que recordar que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo han estado impulsado una megaconsulta, a la que invitaron a candidatos como Abelardo de la Espriella y a Sergio Fajardo.

“Reiteramos nuestra plena disposición para contribuir a un gran acuerdo por la democracia colombiana, que incluya un espectro amplio de liderazgos, desde De la Espriella hasta Fajardo. Un entendimiento de esta naturaleza —al cual estamos dispuestos a aportar— debe construirse con paciencia alrededor de asuntos fundamentales: la seguridad de todos los colombianos, una operación estatal eficiente y austera, el crecimiento económico sostenido y el bienestar social colectivo”, dijo Uribe hace algunos días.

La megaconsulta, por ahora, parece inviable, por el veto que le han dado varios candidatos a De la Espriella y por la negativa de Fajardo para aliarse con estos sectores.