Por medio de una publicación en su cuenta de X, el exministro Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, dejó clara su intención de ser parte de la gran consulta popular interpartidista, a realizarse el 8 de marzo de 2026.

Aseguró que llegó a un acuerdo con los partidos que lo avalan, Oxígeno y ADA, para registrarse de manera formal en la consulta.

“El objetivo es construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias. Esta consulta es indispensable”, se lee en el mensaje del también exembajador.

Agregó: “Colombia necesita un candidato fuerte, legítimo, respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia un narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país. Los colombianos quieren unidad. Los colombianos quieren un rumbo claro. Este es el momento de unirnos. Aquí está clara mi voluntad y mi decisión. Unámonos por Colombia”.

Oficializo mi intención de participar en la gran consulta popular interpartidista del 8 de marzo.



En acuerdo con los partidos que avalan y co-avalan mi candidatura, Oxígeno y ADA, presentarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar… — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) December 5, 2025

Hay que recordar que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo han estado impulsado una megaconsulta, a la que invitaron a candidatos como Abelardo de la Espriella y a Sergio Fajardo.

“Reiteramos nuestra plena disposición para contribuir a un gran acuerdo por la democracia colombiana, que incluya un espectro amplio de liderazgos, desde De la Espriella hasta Fajardo. Un entendimiento de esta naturaleza —al cual estamos dispuestos a aportar— debe construirse con paciencia alrededor de asuntos fundamentales: la seguridad de todos los colombianos, una operación estatal eficiente y austera, el crecimiento económico sostenido y el bienestar social colectivo”, dijo Uribe hace algunos días.

La megaconsulta, por ahora, parece inviable, por el veto que le han dado varios candidatos a De la Espriella y por la negativa de Fajardo para aliarse con estos sectores.