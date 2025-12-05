En la tarde del jueves 4 de diciembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que la EPS Sura le canceló la póliza de medicina prepagada que cobijaba también a su esposa e hijos, y que Colsanitas no quiere afiliarlo.

Benedetti sugirió en su publicación que esta sería una retaliación de las aseguradoras por su “posición” con la reforma a la salud.

“Aberrante!! Ni mi esposa, ni mis hijos ni yo tenemos acceso a la medicina prepagada en este país!! Eso es discriminación con mis hijos que son menores de edad, a la igualdad y todo por el papel predominante de las aseguradoras en este país.

Sura me canceló la póliza que por años hemos tenido, tramité ante Colsanitas y por debajo de la mesa me entero que tampoco nos afiliarían. ¿Será que es por mi posición con la Reforma a la Salud? Pondré tutelas y quejas ante la Supersalud", escribió el funcionario en la red social.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao reaccionó a esta denuncia y señaló al gobierno de Gustavo Petro, del que Armando Benedetti hace parte, como el responsable de “acabar” el sistema de salud del país.

“Ustedes como gobierno acabaron el sistema de salud al punto de que si no es con prepagada difícilmente se tiene una atención oportuna. Y se los dijimos: el sistema ahora será más segregado ampliando las brechas, todo lo contrario de lo que prometieron. Este trino lo confirma”, sostuvo la congresista.

Benedetti le respondió pidiéndole que no respaldara “a los victimarios”, refiriéndose a las aseguradoras, a las que él señala como responsables de su problema de afiliación.

“Representante, por favor. Yo estoy hablando es del derecho a la igualdad, de la no discriminación de los niños, por tener una posición predominante las aseguradoras de salud. No estoy hablando sobre el sistema de salud. No porque le caiga mal confunda el debate. Todo esto es por la época electoral. No todo siempre tiene que ser político. No espero su solidaridad, pero no se ponga del lado de los victimarios. ¿O es que alguien en este país puede defender a las EPS?“, publicó el ministro.

Luego, en otro ‘trino’, aseveró que quienes lo “ataquen” por denunciar las acciones de las aseguradoras “están pagos por las EPS”.

“Estoy defendiendo los derechos de mi familia ante las aseguradoras perversas y maléficas que han depredado el sector de la salud, empezando por Colsanitas”, concluyó.