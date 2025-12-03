Por medio de una serie de publicaciones en las redes del Ministerio de Interior, el jefe de la cartera, Armando Benedetti, denunció que su teléfono celular está siendo interceptado mediante el software Pegasus.

Benedetti indicó que mediante un peritaje fue que detectó el spyware Pegasus en su celular, que describieron en las publicaciones de Mininterior como “una intrusión sofisticada que puede activarse hasta con una llamada perdida”.

Agregó que el informe recaudado será enviado a la Fiscalía. También pidió reforzar la seguridad digital y proteger comunicaciones oficiales.

En declaraciones a La FM, aseguró que fue mediante un investigador privado que se descubrió el hackeo. Fue cuestionado sobre por qué no acudió a las entidades del Estado y respondió: “No diría que es desconfianza, pero sí es poca credibilidad, de pronto, en alguna agencia del Estado que pudiera prestar ese servicio”.

Añadió: “Yo lo que hago es que lo hago con un ingeniero privado, donde tiene como cuatro o cinco cartones en los que expresan de que es un perito experto. Él tiene la respuesta magnética, la tiene guardada, y está escrita para cuando vaya a poner la denuncia en la Fiscalía para que la cotejen, la verifiquen, y muestra ese estudio que está inserto Pegasus”.

También agregó sobre Pegasus que es “una una plataforma que puede costar diez millones, por lo tanto, eso lo tienen solamente los gobiernos, es un software que se activa en su teléfono solamente con una llamada perdida que le hagan y que además lo activan como teléfono, como micrófono, como cámara y lo activan desde cualquier parte del mundo. Y ese es el problema de Pegasus, de que tienen acceso a todo espejo, todo lo que lleva mi teléfono se termina mostrando en otro lugar”.

Respaldo del Ministerio de Justicia

Luego de la denuncia del Benedetti, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga rechazó las presuntas interceptaciones contra el ministro de Interior.

“Presumimos que es una interceptación ilegal y en esa situación queremos saber quién dio la orden. El país tiene que rechazar este tipo de actuaciones y la pregunta va a quién de la inteligencia, de las inteligencias del país son las responsables de esa situación. Por eso generamos toda la alerta, respaldamos al y rechazamos categóricamente que estas situaciones estén sucediendo contra altos funcionarios de este gobierno”, declaró Idárraga en un video.