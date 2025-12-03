En medio de su rendición de cuentas al final de este año, el contralor Carlos Hernán Rodríguez reportó este miércoles que la entidad de control ha establecido más de 4 mil hallazgos fiscales en los últimos tres años en el país por más de $13 billones.

“Este espacio es más que un deber legal: es una oportunidad para reflexionar sobre cómo el control fiscal, ejercido con compromiso, transforma de manera tangible la vida de las personas. Hace tres años adoptamos el Plan Estratégico Una Contraloría con Independencia para el Cambio, orientado a un control preventivo, participativo y con enfoque territorial”, indicó el jefe del organismo de control en la sede central de la entidad en la capital del país.

Destacó en este sentido el funcionario el fortalecimiento del proceso auditor a través del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal: “La cobertura de sujetos de control creció cerca del 49%, pasando de 447 entidades auditadas en 2022 a 664 en 2025. Además, la cobertura de presupuestos auditados aumentó del 87,57% al 93,56%, pasando de $737 billones a $1.241 billones”.

“En los últimos tres años, las contralorías delegadas sectoriales han identificado 24.199 hallazgos, de los cuales 4.576 tienen incidencia fiscal por $13,61 billones”, indicó Rodríguez.

Sostuvo que gracias al control fiscal micro, posterior y selectivo, se corrigieron irregularidades que habrían representado pérdidas por $0,75 billones; recursos salvados que denominamos los “beneficios del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal”.

Además, informó que en los últimos tres años se han protegido los recursos públicos con resultados concretos: 4.888 Indagaciones Preliminares por $4,17 billones, 4.282 Procesos de Responsabilidad Fiscal por $20,28 billones, 1.685 Imputaciones de Responsabilidad por $3,29 billones y 870 Fallos con Responsabilidad Fiscal ejecutoriados por $2,92 billones.