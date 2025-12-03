El municipio de Puracé, en el departamento del Cauca, entró oficialmente en calamidad pública luego de que el volcán Puracé cambiara su nivel de actividad a alerta naranja.

Esta fase indica probabilidad elevada de erupción en días o semanas. La decisión busca agilizar recursos, activar protocolos especiales y fortalecer la protección de las comunidades ante un posible escenario de emergencia.

La declaratoria surgió tras una reunión extraordinaria entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Servicio Geológico Colombiano (SGC), autoridades locales, departamentales y representantes de pueblos indígenas.

🌋 Le recordamos a la comunidad que el volcán Puracé permanece en estado de alerta Naranja 🔶. En las últimas horas se han observado emisiones de gases y ceniza que se elevan hasta 100 metros de altura. Les invitamos a consultar el #BoletínExtraordinario de hoy en el siguiente… pic.twitter.com/kaA02miAcQ — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 3, 2025

Asimismo, el alcalde encargado, Humberto Molano, confirmó que esta declaratoria es el primer paso administrativo para organizar la respuesta oficial.

Entre las acciones inmediatas se encuentran: verificación de espacios para la instalación de albergues temporales, censos para ubicar a las familias más expuestas, especialmente en zonas rurales y coordinación con autoridades indígenas y organismos de socorro.

5️⃣ 𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗺𝗼𝘀 𝘀𝗮𝗯𝗲𝗿 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝘃𝗼𝗹𝗰𝗮́𝗻 𝗣𝘂𝗿𝗮𝗰𝗲́ 🌋



Con el reciente cambio del estado de alerta de Amarillo 🟨 a Naranja 🔶 del volcán Puracé, queremos contarles algunos datos claves sobre esta estructura geológica.



🧵… pic.twitter.com/l2aR4NItli — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 30, 2025

Aunque no se ha ordenado evacuación, las entidades trabajan en planes preventivos ante la posibilidad de que la actividad volcánica aumente.

Y es que en su más reciente informe, el SGC señaló que continúa un escenario inestable caracterizado por sismicidad persistente, propia de sistemas volcánicos activos.