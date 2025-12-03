El municipio de Puracé, en el departamento del Cauca, entró oficialmente en calamidad pública luego de que el volcán Puracé cambiara su nivel de actividad a alerta naranja.
Esta fase indica probabilidad elevada de erupción en días o semanas. La decisión busca agilizar recursos, activar protocolos especiales y fortalecer la protección de las comunidades ante un posible escenario de emergencia.
La declaratoria surgió tras una reunión extraordinaria entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Servicio Geológico Colombiano (SGC), autoridades locales, departamentales y representantes de pueblos indígenas.
Asimismo, el alcalde encargado, Humberto Molano, confirmó que esta declaratoria es el primer paso administrativo para organizar la respuesta oficial.
Entre las acciones inmediatas se encuentran: verificación de espacios para la instalación de albergues temporales, censos para ubicar a las familias más expuestas, especialmente en zonas rurales y coordinación con autoridades indígenas y organismos de socorro.
Aunque no se ha ordenado evacuación, las entidades trabajan en planes preventivos ante la posibilidad de que la actividad volcánica aumente.
Y es que en su más reciente informe, el SGC señaló que continúa un escenario inestable caracterizado por sismicidad persistente, propia de sistemas volcánicos activos.