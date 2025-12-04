El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la solicitud presentada por María José Pizarro y David Racero para integrar el Partido Político Progresistas al Pacto Histórico, según quedó consignado en una resolución conocida este jueves 4 de diciembre en Bogotá.

El acto administrativo señala que los dos dirigentes, en su calidad de copresidentes y representantes legales, solicitaron la absorción del movimiento, que ahora pasará formalmente a hacer parte del Pacto Histórico.

Aval y disolución del Partido Progresistas

El CNE confirmó que la dirección provisional del Movimiento Político Pacto Histórico aceptó la incorporación de cuatro miembros de Progresistas:

María José Pizarro Rodríguez

David Ricardo Racero Mayorca

Héraclito Landinez Suárez

Omar Andrés Camacho Morales

Con la decisión, el organismo ordenó disolver, sin liquidar, al Partido Progresistas. Esto significa que el Pacto Histórico asumirá “todos los derechos y obligaciones” de esa organización política, tal como quedó consignado en la resolución.

La autoridad electoral dispuso que el acto sea inscrito en el Capítulo X del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPyM), dentro del expediente CNE-E-DG-2025-027363.

Asimismo, el documento deberá ser notificado a través del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental del CNE, en cumplimiento del artículo 56 del CPACA.

La fusión consolida la estructura interna del Pacto Histórico, que continúa incorporando fuerzas políticas aliadas. Progresistas, fundado por figuras cercanas al progresismo colombiano, se integrará de manera plena al movimiento oficialista.