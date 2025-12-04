Tras entregar este jueves ante la Registraduría Nacional 4.869.407 firmas por su movimiento Defensores de la Patria, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella no descartó llegar solo a la primera vuelta, que se realizará el 31 de mayo del 2026.

Lea: Senador Juan Felipe Lemos será la cabeza de la lista al Senado del Partido de la U

Esto implica que no participaría en ninguna de las consultas interpartidistas programadas para marzo del próximo año.

“¿Tú te irías a una consulta con un mandato popular de casi cinco millones de firmas o defenderías ese mandato popular? Vamos a esperar, vamos a esperar. Yo voy a defender el mandato popular que tengo y voy a ser responsable con eso”, dijo De la Espriella a periodistas.

Agencia EFE

El abogado dio estas declaraciones tras conseguir 4,8 millones de firmas ciudadanas como aval para ser candidato a la Presidencia en las elecciones de 2026.

Lea: Sergio Fajardo respondió a quienes lo cuestionan por la “falta de huevas”: “Queremos la valentía de la decencia”

Durante la entrega de las firmas a la Registraduría, aseguró que las firmas que recogió en todos los rincones del país le permiten decir que son la “materialización de un anhelo” para “salvar y reconstruir el país”.

“Esta es la primera etapa de una justa democrática que no admite descanso, que no admite distracciones porque Colombia hoy más que nunca necesita de nuestra capacidad de trabajo y de nuestra responsabilidad y compromiso”, manifestó.

La inscripción por firmas es una opción que prevé la ley colombiana para quienes no tienen el aval de un partido político para presentar la candidatura presidencial.

Lea: Partido Conservador define su lista al Senado: David Barguil la encabezará

En medio de aplausos, el candidato dijo que las firmas son un “mandato inequívoco, insoslayable” que va “defender y a hacer valer como corresponde”.

“Tengo perfectamente claro que tengo el fervor del pueblo colombiano que me impulsa a seguir adelante para hacer lo que corresponde y de direccionar el destino de esta patria que se merece estar en un sitial de grandeza”, agregó.

‘El Tigre’, como lo llaman sus seguidores, agradeció a la comunidad judía, a la cristiana y a la católica porque, aseguró, “esto no es solo una batalla política, es una guerra espiritual y moral”.

El director del partido derechista Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, y el excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro estuvieron acompañando a De la Espriella.