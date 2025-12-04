BOGOTÁ. El Partido de la U anunció este jueves en un comunicado que eligió al senador Juan Felipe Lemos para encabezar la lista de la colectividad al Senado de la República en las elecciones legislativas del 08 de marzo de 2026.

“La designación es un reconocimiento a 16 años de trabajo en el Congreso, en los cuales ha mostrado respeto absoluto a los postulados ideológicos del Partido de la U. Cuando ha disentido, lo ha hecho conforme a los estatutos partidarios. Ha sido congruente entre su discurso y acciones, promoviendo siempre debates técnicos, rigurosos y sin fanatismos, con un voto consciente, libre e informado”, se lee.

Agrega el partido que Lemos encabezará la lista conformada por cien líderes y lideresas con destacado trabajo en ámbitos de la política, la economía, el deporte, el trabajo social y comunitario, entre otros.

Lemos es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Contratación Estatal, magíster en Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, indicó la colectividad.

“Nació en Andes, Antioquia, lo que ha influido en su carácter cercano a la ruralidad. Reconocido por su amabilidad, respeto, disciplina y trabajo por el sector empresarial y agrícola, especialmente el cafetero, lo que ha representado un gran aprecio en el electorado de todo el país.

Durante sus años de servicio público ha impulsado políticas para fortalecer el agro, proteger la libertad de empresa, promover el empleo digno y avanzar en infraestructura vial y seguridad a nivel nacional. Como coordinador ponente de la Reforma Laboral, defendió un equilibrio responsable que protegiera los derechos de los trabajadores sin afectar la sostenibilidad empresarial”, informó La U.