A Sergio Fajardo, quien ya ha participado en varias contiendas electorales, se le ha cuestionado en muchas oportunidades por ser un político que no toma partido en muchos temas. Lo han calificado de “tibio” y en los comicios presidenciales pasados lo criticaron porque después de la primera vuelta se fue “a ver ballenas”.

Esta vez, en una nueva campaña electoral, durante un acto político en el municipio de Galapa, Atlántico, un hombre identificado como Álvaro lo criticó y lo denominó como alguien con “falta de huevas”.

Ante esto, Fajardo respondió, tratando de aclarar que la gente confunde el carácter para tomar determinaciones con los gritos e insultos en contra del que no piensa igual.

“Que si tengo huevas o no tengo huevas; yo le voy a contestar a este hombre aquí que está preocupado por las huevas mías: fíjese usted que para ser valiente, para tener carácter, hay que gritar, hay que maltratar, hay que agredir, hay que arrollar al otro que no piensa como usted. El que cree que el que no piensa como usted es un enemigo… Entonces le dicen que no tiene huevas”, se le escucha decir a Fajardo en un video publicado en sus redes sociales.

Agregó en la respuesta de manera enfática: “Lo que necesita Colombia es todo lo opuesto: revindicar la decencia, el respeto, la transparencia, la condición humana, la empatía, para transformar este país. No lo han transformado los gritones, cuántos corruptos gritan, son valientes y gritan ‘qué huevas’ y son unos ladrones. Esos valientes no los queremos en Colombia. Queremos la valentía de la decencia. La valentía de la transparencia, la valentía de los principios, que se puede hacer las cosas de una manera diferente”.

El video ya cuenta con 172 mil reproducciones y ha sido ampliamente difundido en redes sociales, abriendo el debate, con cientos de comentarios, de lo que significa “tener huevas” en el contexto colombiano.