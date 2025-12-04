Se cayó este miércoles el ‘quorum’ en las Comisiones Económicas Conjuntas durante el primer debate de la polémica reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro y el trámite de la iniciativa que espera recaudar $16,3 billones queda en vilo.

Leer más: ¿Se archivo la reforma tributaria? Senado votó por el sí y Cámara por el no

Cuando se pensaba que se iba a hundir el articulado, fue levantada la sesión debido a que no había la suficiente asistencia de parlamentarios en la Comisión Cuarta de Cámara.

Por ello se espera que se vuelva a agendar el debate de la denominada ley de financiamiento el próximo martes en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue ganando tiempo a ver si puede voltear los votos de las mayorías que le apuestan al no a la iniciativa.

Lea además: Se reactiva debate de la reforma tributaria: Comisión Cuarta del Senado aprobó el archivo de la iniciativa

El presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Enrique Cabrales, del Centro Democrático, cuestionó lo sucedido: “Una falta de respeto con el país. En la Comisión Cuarta del Senado estamos cumpliendo con el ‘quorum’ y dando el debate de frente contra la nefasta reforma tributaria. Mientras tanto, varios miembros de la Cámara se levantaron de la sesión para sabotear la votación, orquestado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y su subordinado el presidente de la Comisión Tercera de Cámara”.

Senado de la República/Cortesía

En medio de la sesión, además, se presentó un hecho sorprendente: el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Jairo Castellanos, votó en contra del archivo de la reforma tributaria, pese a que había firmado la ponencia de hundimiento.