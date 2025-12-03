El Partido Conservador reveló este miércoles su lista de candidatos al Senado de la República para las elecciones legislativas de marzo de 2026. El político córdobes David Barguil, de 44 años, liderará la intención azul mientras que la senadora y presidenta del movimiento, Nadia Blel, ocupará el segundo lugar.

La presentación oficial de la lista al Senado fue anunciada para este jueves, luego de que el directorio nacional aprobara los nombres. Esta decisión marca el cierre de una etapa clave en la configuración de candidaturas al Congreso, justo cuando los partidos ultiman sus listas antes del plazo límite de inscripción.

Volví a las redes…

Y sí, este video según yo iba a ser corto, pero no me dejaron terminar. 😆😅

Aquí les cuento por qué estuve lejos, qué aprendí en este tiempo y por qué regreso al Senado. Nos vemos en las redes y en las calles.

De la mano de Dios. 🙏🏻 pic.twitter.com/DN8CenXvxi — David Barguil (@davidbarguil) December 1, 2025

El representante Armando Antonio Zabaraín, por su parte, buscará “heredar” la curul de Efraín Cepeda, quien no volverá al Capitolio después de ser senador desde 1994. Además, los congresistas Wadith Manzur y Juan Carlos Wills también oficializaron su intención de ascender a la cámara alta.

Lista al Senado de 2026

David Alejandro Barguil

Nadia Blel Scaff

Santiago Barreto

Diela Liliana Benavides

Luis Alejandro Tovar

Juan Camilo Vélez

Armando Antonio Zabaraín

Miguel Ángel Barreto

Wadith Alberto Manzur

Marcos Daniel Pineda

Hernán Francisco Andrade

Juan Carlos García

Luis Eduardo Díaz Mateur

Juan Diego Gómez

Juan Carlos Wills

Soledad Tamayo

Óscar Mauricio Giraldo

Daniel Restrepo

Germán Blanco

Andrea Carolina Moreno Morales

Héctor Javier Delgadillo Arenas

Héctor Marino Angulo Caicedo

Richard Richard Mancera Mancera

Alberto Devia Escobar

Rafael Navarro Valbuena

José Orlando Carrillo

Jairo Roverto Rodríguez Delgado

Elías Aponte Bustamante

Luis Alcibiades Hernández Castellanos

Edwar Jalabe Díaz

Alberto Cano Dempsey

Abelardo Rafael Meza Herazo

Nehemias Córdoba Gonzalez

Mauricio Fernández Franco

Johan Rafael Macías Macías

Pedro Torres Méndez

Luis Enrique Díaz García

Nelson Remigio Vega Vega

Andrés Felipe Caro Carvajal

José Abel Paz

Juan David Escobar Cubides

Enrique Forero Russy

Harold Milton Valencia Ruge

Brayan Stiven Realpe Uribe

Jesús Antonio Gallego León

Carlos Armando Sussman Peña

Harold Alberto Acosta Ortega

Alexander Barrueto Rodríguez

Flor Elizabeth Calle Ortiz

Johnnatan Alexis Tamayo Úsuga

Carlos Yovanni Gordillo Vargas

Alix del Carmen Ricardo Pérez

Juan Manuel Quiroga Diaz

Rubén Dario Giraldo Carvajal

Andrés Alberto Buitrago Alzatte

Luis Roberto Córdoba Jordan

Ángel Silvino Lemus Ibarguen

Rodrigo Grajales Valencia

Viviana Patricia Blell Cervantes

Ricardo Andrés Roa Castellanos

Ricardo Mosquera Caicedo

Gladys Helena Ortiz Florez

Rafael Andrés Navarro Crane

Germán Armando García Roa

Mauricio Díaz

Ciro Alfonso Galvis Muñoz

José Hilario Campos Oviedo

Lina Beatriz Álvarez Jiménez

El partido Conservador comunicó a EL HERALDO que la lista en mención no es definitiva y podrían haber algunos cambios en la ubicación.