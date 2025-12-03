El Partido Conservador reveló este miércoles su lista de candidatos al Senado de la República para las elecciones legislativas de marzo de 2026. El político córdobes David Barguil, de 44 años, liderará la intención azul mientras que la senadora y presidenta del movimiento, Nadia Blel, ocupará el segundo lugar.
La presentación oficial de la lista al Senado fue anunciada para este jueves, luego de que el directorio nacional aprobara los nombres. Esta decisión marca el cierre de una etapa clave en la configuración de candidaturas al Congreso, justo cuando los partidos ultiman sus listas antes del plazo límite de inscripción.
El representante Armando Antonio Zabaraín, por su parte, buscará “heredar” la curul de Efraín Cepeda, quien no volverá al Capitolio después de ser senador desde 1994. Además, los congresistas Wadith Manzur y Juan Carlos Wills también oficializaron su intención de ascender a la cámara alta.
Lista al Senado de 2026
- David Alejandro Barguil
- Nadia Blel Scaff
- Santiago Barreto
- Diela Liliana Benavides
- Luis Alejandro Tovar
- Juan Camilo Vélez
- Armando Antonio Zabaraín
- Miguel Ángel Barreto
- Wadith Alberto Manzur
- Marcos Daniel Pineda
- Hernán Francisco Andrade
- Juan Carlos García
- Luis Eduardo Díaz Mateur
- Juan Diego Gómez
- Juan Carlos Wills
- Soledad Tamayo
- Óscar Mauricio Giraldo
- Daniel Restrepo
- Germán Blanco
- Andrea Carolina Moreno Morales
- Héctor Javier Delgadillo Arenas
- Héctor Marino Angulo Caicedo
- Richard Richard Mancera Mancera
- Alberto Devia Escobar
- Rafael Navarro Valbuena
- José Orlando Carrillo
- Jairo Roverto Rodríguez Delgado
- Elías Aponte Bustamante
- Luis Alcibiades Hernández Castellanos
- Edwar Jalabe Díaz
- Alberto Cano Dempsey
- Abelardo Rafael Meza Herazo
- Nehemias Córdoba Gonzalez
- Mauricio Fernández Franco
- Johan Rafael Macías Macías
- Pedro Torres Méndez
- Luis Enrique Díaz García
- Nelson Remigio Vega Vega
- Andrés Felipe Caro Carvajal
- José Abel Paz
- Juan David Escobar Cubides
- Enrique Forero Russy
- Harold Milton Valencia Ruge
- Brayan Stiven Realpe Uribe
- Jesús Antonio Gallego León
- Carlos Armando Sussman Peña
- Harold Alberto Acosta Ortega
- Alexander Barrueto Rodríguez
- Flor Elizabeth Calle Ortiz
- Johnnatan Alexis Tamayo Úsuga
- Carlos Yovanni Gordillo Vargas
- Alix del Carmen Ricardo Pérez
- Juan Manuel Quiroga Diaz
- Rubén Dario Giraldo Carvajal
- Andrés Alberto Buitrago Alzatte
- Luis Roberto Córdoba Jordan
- Ángel Silvino Lemus Ibarguen
- Rodrigo Grajales Valencia
- Viviana Patricia Blell Cervantes
- Ricardo Andrés Roa Castellanos
- Ricardo Mosquera Caicedo
- Gladys Helena Ortiz Florez
- Rafael Andrés Navarro Crane
- Germán Armando García Roa
- Mauricio Díaz
- Ciro Alfonso Galvis Muñoz
- José Hilario Campos Oviedo
- Lina Beatriz Álvarez Jiménez
El partido Conservador comunicó a EL HERALDO que la lista en mención no es definitiva y podrían haber algunos cambios en la ubicación.