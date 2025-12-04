El exdirector del Dane y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, oficializó este jueves la inscripción de las listas al Senado y a la Cámara por Bogotá, avaladas por los movimientos ciudadanos Con Toda por Colombia y Con Toda por Bogotá.

Las listas están encabezadas por Betzy Martínez al Senado y Paula Moreno a la Cámara, ambas con perfiles técnicos y trayectoria en temas sociales, seguridad, desarrollo y equidad.

Oviedo destacó que este paso consolida el proyecto ciudadano que lidera desde hace más de un año y reafirma su compromiso con Bogotá.

Según informó el movimiento, durante tres meses de trabajo territorial lograron reunir 221.449 firmas —123.890 en Bogotá y 97.559 en el resto del país— que respaldan la participación electoral del grupo significativo de ciudadanos.

“Más que una cifra, representan la confianza de miles de personas que creen en una política más transparente, técnica y cercana”, señaló la organización.

Oviedo recordó que en las elecciones de 2023 más de 600.000 bogotanos apoyaron su aspiración a la Alcaldía.

“Esta inscripción refleja el respaldo de una ciudadanía que quiere una política más serena y más enfocada en resultados. Bogotá nos dio una confianza enorme y hoy reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por ella y por Colombia con rigor y propósito”, dijo el exdirector del Dane.