El partido Cambio Radical presentó una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Pacto Histórico, argumentando irregularidades en la reorganización de algunas listas al Congreso.

Según la colectividad, el movimiento político no acató las disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la forma en que debían volver a inscribirse las listas.

“Tras la revocatoria de listas del Pacto Histórico en circunscripciones como Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la Circunscripción Internacional, la Registraduría ha permitido actuaciones que desconocen las órdenes expresas del CNE y el carácter preclusivo del calendario electoral, alterando las reglas de juego en plena etapa final del proceso electoral”, afirmó Cambio Radical.

El partido de oposición sostiene que al reinscribir las listas no se incorporaron nuevos candidatos, lo que, a su juicio, contraviene la ley vigente.

“No se realizó una modificación válida de candidatos, sino una reinscripción irregular de listas, desconociendo los resultados de la consulta del 2025, por lo que las listas continúan jurídicamente revocadas”, se lee en el comunicado.

Mientras se decide sobre la tutela, Cambio Radical solicitó la suspensión de la impresión de material electoral.

“Cambio Radical solicita como medida cautelar que se suspenda la impresión del material electoral hasta que se resuelva de fondo la acción de tutela, así como la pretensión de la acción de amparo constitucional que se ordene la exclusión inmediata del Movimiento Pacto Histórico de las tarjetas electorales en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la Circunscripción Internacional, hasta que se resuelva de fondo la acción de tutela”, concluyó el comunicado.

