Durante un evento realizado en Barranquilla, el senador Carlos Meisel, del Centro a Democrático, afirmó que esta podría ser “muy probablemente” su última candidatura a la cámara alta del Congreso.

En su intervención, aseguró que a lo largo de su gestión ha defendido al departamento del Atlántico y a la región Caribe “con la conciencia limpia, con fuerza, determinación y corazón”.

Meisel señaló que más que presentar nuevas propuestas, su mensaje busca resaltar los temas en los que considera necesario profundizar, especialmente a través de un gobierno “amigo” y de coalición con quienes comparten su agenda legislativa.

Uno de los asuntos centrales de su discurso fue la seguridad. Al dirigirse al público, pidió levantar la mano a quienes conocieran un caso de extorsión en Barranquilla, para ilustrar que —según él— el problema está extendido y requiere acciones contundentes.

Posteriormente, Meisel defendió la implementación de medidas que han mostrado resultados en el pasado, como las recompensas y la cooperación ciudadana con la fuerza pública.

“El país necesita autoridad y confianza en la fuerza pública”, afirmó, al tiempo que envió un saludo especial a los veteranos presentes en el evento.