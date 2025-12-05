El partido Centro Democrático presentó este viernes oficialmente su lista cerrada al Senado para las elecciones del 8 de marzo de 2026.

El uribismo anunció además los ejes programáticos de la colectividad y los perfiles de los 25 candidatos.

Se trata de “una propuesta que integra experiencia, carácter, renovación y liderazgo en las regiones”.

“La lista cerrada busca combatir prácticas clientelistas asociadas al voto preferente y fortalecer el debate basado en ideas, no en maquinarias”, señaló el director del partido Gabriel Vallejo.

Los cinco ejes fundamentales de la bancada son lo social: trabajo, salud, educación y vivienda; la seguridad y orden público, la eficiencia del Estado, economía y empleo y seguridad energética.

La lista es integrada, en el orden, por Andrés Forero, Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta, Hernán Cadavid, Julia Correa Nuttin, Carlos Meisel, Christian Garcés, María Clara Posada, Honorio Henríquez, Josué Alirio Barrera, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Óscar Leonardo Villamizar, Juan Fernando Espinal, María Angélica Guerra López, Juan Fernando Caicedo, Zandra Bernal, Lizeth Reina, José Vicente Carreño, Marelen Castillo, Carolina Restrepo Cañaveral, Estefanía Colmenares, Amalia Salgado, Camilo Gaviria y Álvaro Uribe Vélez.

