Durante un evento en Barranquilla, el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, estalló con fuertes críticas contra el Gobierno tras nuevos señalamientos en su contra.

Durante su intervención, Uribe aseguró que la disminución de la actual jornada laboral se dio -en gan parte- a una ley impulsada por su partido.

“El decía, Colombia no tiene recargos. Sí tenía”, explicó Uribe, agregando que el cambio de inicio del recargo nocturno de las 9:00 pm a las 7:00 pm, “tampoco es mucho, pero le hace mucho daño a las empresas”.

“Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, agregó.

Renglón seguido, entre risas, Uribe señaló:“Recordar que la hora Petro es cuando se despierta los domingos, y yo no sé con qué diablo se despierta, que se le da por insultarme”.

Por último, el exmandatario aseguró que su gestión al frente de la Presidencia de Colombia.

“A mí no me han combatido con las tesis y los resultados, sino con cuentos. Con cuentos, ‘Uribe es paramilitar’ y, bueno, fui el que acabó con los paramilitares... ‘el gobierno de los ricos’, sí, el gobierno que llevó 21 millones de pobres a regímenes subsidiados“, explicó.