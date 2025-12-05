El exvicepresidente y líder natural del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, no volverá al Senado de la República en las elecciones del 8 de marzo de 2026.

La colectividad opositora presentó este viernes oficialmente su lista al Senado de la República para el periodo legislativo de 2026 a 2030.

“Esta lista está compuesta por líderes con trayectoria, capacidad y determinación para trabajar por la recuperación del país desde el Congreso, ante la crisis en la que quedará Colombia tras el gobierno de Gustavo Petro”, indicó el partido en un comunicado.

Agrega el documento que desde ya los aspirantes construyen una agenda legislativa “orientada a devolver la seguridad, fortalecer la economía, proteger el sistema de salud, combatir la corrupción y garantizar la equidad”.

La lista del Partido Cambio Radical y la Coalición Alma es abierta y está conformada por 100 candidatos y la encabeza el actual senador de la colectividad rojiazul, Carlos Fernando Motoa.

Entre los integrantes se encuentran actuales congresistas como Carlos Mario Farelo, Didier Lobo Chinchilla, Lina María Garrido Martín, José Luis Pérez, Edgar Jesús Díaz, Gersel Luis Pérez, y así como reconocidos líderes regionales como César Lorduy, Edgardo Miguel Espitia Cabrales, Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, José Nicolás Gómez, Nelson Javier López Rodríguez, Álvaro Miguel Navas Patrón, Óscar Hernández Gualdrón, Victoria Edgar Orozco, Julián Alonso Restrepo Jaramillo, Juan Carlos Florián Triana y Gonzalo Dimas Baute González, entre otros dirigentes gremiales, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.