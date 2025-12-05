De a poco las listas al Congreso de la República van tomando forma a solo tres meses de las elecciones legislativas que se celebrarán el 8 de marzo próximo y el Centro Democrático ya dejó la suya lista para el Senado y este viernes para la Cámara de Representantes por el Atlántico.

Su líder natural Álvaro Uribe Vélez confirmó que hará parte de esa lista en un nuevo intento por pertenecer a la corporación de la que ya hizo parte en dos ocasiones siendo el congresista más votado, pero de la que renunció tras el caso por presunto soborno a testigos que derivó en una condena y luego en una absolución.

“Si yo llego al Senado, en el número 25, estoy en la puerta del infierno. Pero hay que hacer un esfuerzo, porque ‘Uribe ponte de cabeza (de lista)?’ ¿Para qué? Para que yo ya con este pelo, este color de cabeza, a poner a los colombianos a que me empujen, a los votantes”, dijo el exmandatario desde Barranquilla donde presentó la lista a la Cámara por el departamento del Atlántico de la coalición Centro Democrático y Nuevo Liberalismo.

Y agregó que su decisión se debió a que quiere llamar el voto joven de Colombia en un intento por llevarse los votos de los frustrados por el gobierno Petro: “Yo lo que necesito es empujar y correr riesgos y estimular una nueva generación. Yo gozo oyendo a (Carlos) Meisel en el Senado. Eso me complace a mí”.

Así quedó la lista al Senado del Centro Democrático

El partido Centro Democrático presentó este viernes oficialmente su lista cerrada al Senado para las elecciones del 8 de marzo de 2026.

El uribismo anunció además los ejes programáticos de la colectividad y los perfiles de los 25 candidatos.

Se trata de “una propuesta que integra experiencia, carácter, renovación y liderazgo en las regiones”.

“La lista cerrada busca combatir prácticas clientelistas asociadas al voto preferente y fortalecer el debate basado en ideas, no en maquinarias”, señaló el director del partido Gabriel Vallejo.

Los cinco ejes fundamentales de la bancada son lo social: trabajo, salud, educación y vivienda; la seguridad y orden público, la eficiencia del Estado, economía y empleo y seguridad energética.

La lista es integrada, en el orden, por Andrés Forero, Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta, Hernán Cadavid, Julia Correa Nuttin, Carlos Meisel, Christian Garcés, María Clara Posada, Honorio Henríquez, Josué Alirio Barrera, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Óscar Leonardo Villamizar, Juan Fernando Espinal, María Angélica Guerra López, Juan Fernando Caicedo, Zandra Bernal, Lizeth Reina, José Vicente Carreño, Marelen Castillo, Carolina Restrepo Cañaveral, Estefanía Colmenares, Amalia Salgado, Camilo Gaviria y Álvaro Uribe Vélez.