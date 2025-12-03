El Consejo Nacional Electoral, CNE, le otorgó personería jurídica al Pacto Histórico como partido político, quedando integrado por la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista.

Lea también: El último mensaje de Jean Claude Bossard, el barranquillero asesinado en medio de atraco en Bogotá

La Dirección Nacional de Vigilancia del CNE publicó una resolución en la que acepta la fusión de estas colectividades para confirmar el Partido Pacto Histórico.

No obstante, en ese documento no se menciona a la Colombia Humana ni a Progresistas como parte de ese nuevo grupo político.

Lea también: Jóvenes del Caribe tendrán plazo hasta el 15 de diciembre para inscribirse en carreras virtuales de Uniatlántico

Por ello, se alista una nueva ponencia que buscaría la entrada de Progresistas, la colectividad de la senadora María José Pizarro.

Esto a cinco días de cerrarse el plazo establecido por la Organización Electoral para la inscripción de listas al Congreso.

Lea también: Maduro cambia de residencia y teléfono por temor a un ataque de EE. UU., revela The New York Times

El CNE, así mismo, inscribió al Pacto Histórico en el registro único de partidos y movimientos políticos.

Al respecto, la exministra y ex precandidata presidencial Carolina Corcho, quien además sería cabeza de lista al Senado por el petrismo, señaló en sus redes sociales: “El CNE ha reconocido la personería jurídica del Pacto Histórico, con la fusión tres partidos. La Colombia Humana continúa en firme con la decisión de fusionarse también, para construir el partido movimiento de masas más poderoso de la historia reciente de Colombia. Este viernes con nuestro candidato presidencial Iván Cepeda Castro, inscribiremos nuestras listas al Congreso, honrando los acuerdos, la palabra y la voluntad popular expresada en la consulta, de listas paritarias en cremallera. Nos proponemos lograr la bancada más grande en el Congreso para continuar el cambio con las reformas estructurales, y el impulso de un proceso constituyente”.