BOGOTÁ. La más reciente encuesta de Invamer da cuenta de que solo el 34,4 % de los colombianos cree que el país va por buen camino, mientras que el 59,8 % considera que Colombia va mal.

Así mismo, la medición, correspondiente a Colombia Opina #19, indica que un 37,7 % de los consultados respalda el trabajo de Gustavo Petro y la desaprobación va en 56,7 %.

A los ciudadanos les sigue preocupando el orden público en un 35,3 % y el desempleo y la situación económica en un 19,2 %.

Las Fuerzas Militares obtienen 76 % de aprobación, la Iglesia Católica 69,3 % y la Registraduría 67,7 %.

La crisis en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos son atribuidas en un 29,5 % a Petro y la política de paz total solo tiene el respaldo de apenas el 28,5 % y la cuestionan el 64,9 %.