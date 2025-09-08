La representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, le advirtió en una carta al ministro de Igualdad, Juan Florián, que lo denunciará por prevaricato si posesiona a Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud.

La petición se da luego de que la congresista revelara que Guerrero habría obtenido su título como profesional de manera irregular, por lo que no cumpliría con los requisitos para el cargo.

“Entre otras cosas, Guerrero no contaría con la tarjeta profesional que la acredita como contadora pública, además de las sospechas de que se habría graduado sin presentar las pruebas Saber Pro, algo fundamental para tener un título de pregrado en Colombia”, se lee en el documento.

Al respecto, la parlamentaria independiente señaló que “actuar de esta manera es fundamental para preservar el principio de legalidad y la probidad en la función pública. El nombramiento de la señora Guerrero, con pleno conocimiento de las irregularidades, comprometería gravemente la credibilidad del Estado colombiano y sentaría un precedente negativo para la juventud que se esfuerza por acceder a cargos públicos de manera transparente”.

Por ello, indicó que si insisten en posesionar a la polémica funcionaria, podrían incurrir en prevaricato: “Esta es una oportunidad para que, en el marco de la colaboración armónica entre las ramas del poder público, se solvente esta situación. Es mi deber advertirle de esta irregularidad, con el fin de que se tomen los correctivos necesarios y se eviten consecuencias jurídicas mayores”.

Y concluyó Pedraza que presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Guerrero y la Fundación de Educación Superior San José acusándolos de los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y falsedad personal.