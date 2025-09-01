El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, pidió al Congreso no aprobar la reforma tributaria que acaba de radicar el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso.

“Políticamente no le veo viabilidad a la reforma tributaria. No tiene ningún sentido proponer una reforma sin proponer un recorte de gastos. El crecimiento del gasto es muy alto. No ha habido una señal del lado del Gobierno”, dijo Ocampo en la emisora La W.

Agregó que de los $26 billones que pretende recaudar la denominada ley de financiamiento, podría ser posible que algo se avale, pero eso debería hacerse con base en un control de gastos: “Si no, yo le pido al Congreso que no apruebe absolutamente nada”.

Por último, advirtió el ex jefe de la cartera económica de este mismo gobierno que más allá de que se pueda subir el recaudo por renta de las personas de más altos ingresos, no hay acciones sobre los problemas graves de evasión que siguen golpeando al recaudo tributario en el país.