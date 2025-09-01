El Ministerio de Hacienda informó este lunes en sus redes sociales que durante la mañana el titular de la cartera, Germán Ávila, radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes la polémica ley de financiamiento o también denominada reforma tributaria por $26,3 billones.

“@MinHacienda radicó en Secretaría de @CamaraColombia el proyecto de Ley de Financiamiento. En el evento de sellado de radicación estuvieron funcionarios de la secretaría de la Cámara, @MinHacienda, al igual que parlamentarios”, ‘trinó’ el Ministerio.

La presentación se dio luego de la sesión este mismo lunes de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso que estudian en primer debate el Presupuesto 2026 por $557 billones.

En la sesión les correspondía exponer sus presupuestos sectoriales los ministros del Interior, Trabajo, Ambiente y Deportes, así como el ministro de Hacienda.

Luego se prevé una rueda de prensa a las 2 pm en el auditorio de las Casas de Santa Bárbara, en la sede de la cartera económica.

Por su parte, el senador y precandidato presidencial liberal, Mauricio Gómez Amín, advirtió desde el Congreso de Minería que radicará esta semana una ponencia negativa a la reforma tributaria.

“Vamos a radicar la ponencia negativa para hundir por segunda vez la tributaria del Gobierno. No necesitamos más impuestos, lo que necesitamos es que el Gobierno deje de malgastar la plata pública. En lo que va del año sé que han contratado 380 mil personas por órdenes de prestación de servicios, 16 billones de pesos en favores políticos y politiquería. No podemos permitir que con la plata de todos se financien las elecciones del próximo año”, señaló el líder político.

El Ministerio de Hacienda ha afirmado sobre la ley de financiamiento que “ningún alimento de la canasta familiar va a ser gravado con el IVA” y que se gravaría el consumo a los licores y el tabaco, que se revisarían los beneficios tributarios del IVA, especialmente aquellos aplicados al consumo de bienes y servicios que usan las personas con mayores ingresos, se aumentaría la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, y fortalecería la tributación del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y los llamados impuestos saludables.

Por su parte, el director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, Juan Sebastián Betancur, advirtió que “es necesario que el Congreso discuta en detalle el monto del proyecto de Presupuesto 2026. Cumplir con la meta de déficit total de 6,2% requeriría un ajuste de $45,4 billones, un tamaño superior al de la ley de financiamiento anunciada por el Gobierno”.