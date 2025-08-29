El Ministerio de Hacienda, próximo a presentar este viernes ante el Congreso la polémica ley de financiamiento o también denominada reforma tributaria por $26,3 billones, afirmó que ningún alimento de la canasta familiar será gravado con el IVA.

Leer más: Déficit fiscal puede empeorar este año, la alerta de Fitch Ratings sobre Colombia

“El Minhacienda les solicita a los medios de información sujetarse al contenido de la ley de financiamiento y no caer en especulaciones ni imprecisiones”, se lee en el comunicado emitido este mismo viernes.

A renglón seguido se agrega que “el Gobierno confirma que ningún alimento de la canasta familiar va a ser gravado con el IVA”.

Le puede interesar: Unas 903 mil personas tienen empleo en Barranquilla y Soledad, según el Dane

El Pacto Fiscal, que tiene su desarrollo en la ley de financiamiento, añade la cartera económica, “busca una racionalización en el gasto tributario, lo que implica el incremento de la progresividad en la tributación directa y medidas tributarias a favor de la transición energética, y búsqueda de la disminución de externalidades negativas en materia ambiental y de salud”.

Lea acá: Desempleo en Colombia sigue en un dígito; bajó de 9,9 % a 8,8 % en julio

Y concluye anunciando que de manera oportuna informará todo lo relacionado al protocolo de presentación de la ley de financiamiento.