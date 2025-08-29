El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló los datos de desempleo para el trimestre comprendido entre mayo y julio del presente año. En ese sentido, la tasa de desocupación de Barranquilla y Soledad fue de 9,9 %.

De acuerdo con la entidad, esta tasa fue 0,4 puntos porcentuales menor que la registrada en igual trimestre del año pasado cuando estuvo en 10,3 %.

Esto representado en números significó que unas 903 mil personas cuentan con empleo tanto en la capital del Atlántico como en Soledad.

También se reveló que en el trimestre mencionado había 99 mil desempleados, lo que significó una reducción de 5 mil si se compara con el trimestre de mayo a julio de 2024 cuando había 104 mil personas buscando empleo.