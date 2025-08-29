La tasa de desempleo en Colombia permanece en un solo dígito. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador para el mes de julio fue de 8,8 %.

Según la entidad, esto representó un descenso de un punto porcentual si se compara con el mismo mes del año pasado cuando estuvo en 9,9 %.

Mediante los resultados del mercado laboral para el mes de julio de 2025, el ente reveló que unas 766 mil personas más encontraron empleo si lo comparamos con julio de 2024. Esto quiere decir que en Colombia, para el sexto mes del año en curso había 23,9 millones de personas con empleo.

Aunque se ha presentado un notorio aumento en las personas que consiguieron empleo, el Dane recalcó que en donde más se ha visto tendencia alcista de empleabilidad es en trabajadores por cuenta propia, es decir, los independientes, con un incremento de 443 mil personas en el mercado laboral.

Aunque se ha presentado un notorio aumento en las personas que consiguieron empleo, el Dane recalcó que en donde más se ha visto tendencia alcista de empleabilidad es en obreros y empleados particulares, con un incremento de 769 mil personas en el mercado laboral.

En relación con la cifra de desempleados, en julio, 230 mil personas salieron de esta condición. En la actualidad, hay 2,3 millones de personas sin empleo.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, confirmó que la tasa de desempleo en Colombia para las mujeres fue del 11,1 %. Esto es 4 puntos porcentuales mayor que la de los hombres, que en mayo del año en curso fue del 7,1 %.