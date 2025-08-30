El senador y precandidato presidencial liberal, Mauricio Gómez Amín, advirtió desde el Congreso de Minería que radicará la semana entrante una ponencia negativa a la ley de financiamiento o reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro y que apostará por un nuevo magistrado de la Corte Constitucional que no sea cercano al Ejecutivo.

Leer más: “Voz valiente que siempre defendió la verdad, Popayán llora su partida”: así lamentan la muerte de Fredy Calvache

“La próxima semana vamos a radicar la ponencia negativa para hundir por segunda vez la tributaria del Gobierno. No necesitamos más impuestos, lo que necesitamos es que el Gobierno deje de malgastar la plata pública. En lo que va del año sé que han contratado 380 mil personas por OPS, 16 billones de pesos en favores políticos y politiquería. No podemos permitir que con la plata de todos se financien las elecciones del próximo año”, señaló el líder político.

Cortesía

Además, expuso, “el miércoles vamos a tener la elección de un magistrado y el Senado no elegirá a la candidata de Gustavo Petro. Mi partido y otros se la van a jugar por el equilibrio de poderes. Vamos a superar los 65 votos diciéndole al presidente y al país que la división de poderes se respeta”.

Le puede interesar: “Hay que reclamar justicia”: el pedido del ICBF tras hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador

Frente a su candidatura presidencial, Gómez Amín indicó que “el blindaje del liberalismo frente al petrismo es una prioridad. Mientras yo sea precandidato, la izquierda y el Pacto Histórico deben olvidarse de quedarse con el liberalismo. Lo más fácil sería irme del partido, pero lo más difícil, y lo que estoy haciendo, es dar la pelea adentro. Cuento con el respaldo de muchos parlamentarios que saben que este gobierno no va bien y que en el 2026 tiene que haber un cambio de rumbo. El director del partido está de acuerdo con mi precandidatura y con que el liberalismo no puede hacer alianza con la izquierda en las próximas elecciones”.

Lea también: Muerte de Valeria Afanador genera dudas en Cundinamarca: “pudo haber existido aquí un hecho delictivo”

Así mismo, sobre el magnicidio de Miguel Uribe manifestó que “ese atentado me marcó mucho porque es un atentado contra mi generación. Yo tengo 43 años y el mensaje es claro: nuestra generación no la va a callar la violencia, el terrorismo ni las mafias que tienen azotado al país. Vamos a seguir levantando la voz y no vamos a callarnos”.

Cortesía

Y acerca de la reunión de esta semana de la coalición de centro y centro derecha explicó el precandidato que “el martes pasado estuvimos 18 precandidatos reunidos por primera vez. Nos dijimos que primero está Colombia. Aquí no mandan los partidos ni los intereses personales, manda la opinión pública. En diciembre deben quedar cinco precandidatos y en marzo uno solo, el candidato de la unidad del país. Será difícil, porque hay egos e intereses, pero estoy seguro de que vamos a lograrlo. Lo importante es cambiar el rumbo de Colombia”.

Lea acá: Supersalud exige a las EPS estabilizar los pagos a prestadores públicos y privados

Y al referirse a Petro concluyó el parlamentario que “este mal momento va a pasar. Vamos a recuperar y reconstruir a Colombia ya, lo vamos a hacer unidos, con amor por el país y pensando siempre en las próximas generaciones”.