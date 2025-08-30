La muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que permaneció desaparecida durante 18 días en Cajicá, mantiene en alerta a las autoridades y ha generado una fuerte conmoción en el país.

Aunque Medicina Legal aún no entrega el resultado de la necropsia, desde la Gobernación de Cundinamarca se han planteado dudas sobre las circunstancias en las que apareció el cuerpo de la menor.

En diálogo con Blu Radio, el gobernador Jorge Emilio Rey manifestó que existen dos hipótesis, que la niña hubiera sufrido un accidente y permaneciera todo ese tiempo en el río, o que, como algunos sospechan, el cuerpo haya sido dejado allí de manera posterior.

“Estamos esperando el informe de necropsia. Ella está en Medicina Legal y se hará todo el trabajo forense necesario para determinar si Valeria permaneció durante 18 días en el río, lo que podría indicar un accidente, o si, como algunos creemos, el cuerpo fue colocado cerca de la institución educativa y pudo haber sido producto de un hecho delictivo”.

Jorge Emilio cuestionó la extraña ubicación donde fue hallado el cuerpo, “Este es un punto en donde muchas veces se hizo inspección, en donde estuvieron los buzos trabajando. Este es un río que no es caudaloso, que no tiene más de 1,50 de profundidad ni más de siete metros de ancho, lo que hacía posible que la búsqueda permitiera encontrar el cuerpo en ese momento”, dijo.

Rey resaltó que el operativo de búsqueda fue amplio y contó con cerca de 200 personas, entre ellas rescatistas, caninos, drones y carabineros Sin embargo, el cuerpo fue encontrado de forma inesperada, lo que refuerza las sospechas de que algo no encaja en la versión oficial.

El gobernador relató además que se mantuvo en contacto constante con los padres de Valeria, en especial con su padre Manuel, hasta poco antes de conocerse la noticia del hallazgo.

“Ayer en la noche intenté establecer esa comunicación. Muy seguramente con todas estas circunstancias ellos se deshicieron del celular y no he tenido esa oportunidad. Sin embargo, yo hablé con Manuel, que es el padre, una hora antes de enterarnos del hallazgo del cuerpo”.

La necropsia, según el mandatario, será determinante para aclarar el caso. Si se encuentran signos de violencia, se confirmaría que la niña fue víctima de un delito, de lo contrario, se reforzaría la hipótesis de un accidente.