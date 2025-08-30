Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de down que había desaparecido el pasado 12 de agosto en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, fue hallada sin vida en la tarde de este viernes 29 de agosto, muy cerca al colegio donde estudiaba.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, reportó el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey en la red social X.

Más tarde, en entrevista con Blu Radio, el propio funcionario dio más detalles sobre cómo se produjo el hallazgo del cuerpo de la niña. Explicó que fue encontrada en una zona contigua al río Frío, en un sitio donde ya se habían adelantado labores de búsqueda.

“La información que tenemos, preliminar, es que efectivamente estaba flotando; estaba allí en el río. Una circunstancia lamentable que, como digo, era un sitio tan cercano al punto de inicio de la búsqueda que no pudo haber estado frente a los ojos de todo y nunca haberla observado”, dijo Rey.

Agregó: “Es muy rara esta situación y esperamos el informe de la necropsia, que será esclarecedora para saber qué fue lo que pasó acá”.

Además, también habló de las investigaciones que se adelantan sobre el caso, asegurando que el cuerpo sería trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal.

Por otro lado, Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria, también se pronunció sobre el hallazgo del cuerpo.

“Mi infinito agradecimiento por mantener viva la esperanza en el caso de nuestra querida Valeria. Acabamos de recibir la dolorosa noticia y aún no contamos con mayores detalles. La Fiscalía me informa que al lugar ya llegó el grupo de criminalística del CTI para adelantar los procedimientos correspondientes. Una vez tenga información oficial, me pronunciaré”, escribió el abogado en redes sociales.

La Fiscalía General de la Nación detalló que el cuerpo de la menor fue encontrado “por un campesino de la zona” en un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá.

“Al terminar la diligencia, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan establecer su plena identidad”, indicó el ente.

Valeria Afanador fue vista por última vez en la mañana del 12 de agosto en las instalaciones del colegio donde estudiaba.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, Valeria Afanador ingresó hacia las 10:30 de la mañana a la zona de arbustos “cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío” y no regresó.

Horas después de su desaparición, miembros de organismos de socorro, Bomberos de Cajicá, Ejército Nacional, familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda en los alrededores de la institución educativa que tuvo este viernes un trágico desenlace.

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero de la menor de 10 años.

El gobernador Jorge Emilio Rey había revelado el martes 26 de agosto que las autoridades planteaban como hipótesis la desaparición forzada, dejando de lado la posibilidad de un accidente en el río o el bosque cercano al centro educativo.