Tras el hallazgo este viernes del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de down que había desaparecido el pasado 12 de agosto en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, la Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades competentes celeridad en la investigación de este caso.

“El aberrante hecho obliga a este ente de control a instar a las autoridades competentes a redoblar los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Gobernación de Cundinamarca

En ese sentido, solicitó “a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional que avancen de manera célere en las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las cuales se dieron estos lamentables hechos”.

La Procuraduría expresó solidaridad con la familia de Valeria Afanador y reiteró la necesidad de fortalecer la prevención de las violencias contra la niñez en el territorio nacional.

“Los espacios educativos deben cumplir su rol de entorno protector; la familia y la sociedad deben ser verdaderos agentes de protección y denunciar cualquier hecho que atente contra la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes, especialmente a aquellos con discapacidad, donde la prevención, protección, atención y cuidado, debe ser reforzado e inclusivo, que garantice su seguridad y el goce efectivo e sus derechos”, sostuvo el ente.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue quien dio a conocer el hallazgo del cuerpo de la niña, con una publicación en la red social X.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, reportó en la tarde de este viernes.

Aseguró que en el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones “desde el primer día de búsqueda”.

“Quienes participaron en ellas (las inspecciones) aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, sostuvo el mandatario departamental.

La Fiscalía General de la Nación detalló que el cuerpo de la menor fue encontrado “por un campesino de la zona” en un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá.

“Al terminar la diligencia, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan establecer su plena identidad”, indicó el ente.

Valeria Afanador fue vista por última vez en la mañana del 12 de agosto en las instalaciones del colegio donde estudiaba.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, Valeria Afanador ingresó hacia las 10:30 de la mañana a la zona de arbustos “cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío” y no regresó.

Horas después de su desaparición, miembros de organismos de socorro, Bomberos de Cajicá, Ejército Nacional, familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda en los alrededores de la institución educativa que tuvo este viernes un trágico desenlace.