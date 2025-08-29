Un trágico accidente cobró la vida de un niño de cinco años en el asentamiento humano Bendición de Dios, al norte de Bucaramanga, la mañana del miércoles 27 de agosto. El menor sufrió una descarga eléctrica dentro de su vivienda y, pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

De acuerdo con información suministrada por el Hospital del Norte, el niño ingresó de urgencia hacia las 9:20 de la mañana sin signos vitales. Durante más de 40 minutos el personal de salud intentó reanimarlo mediante maniobras médicas y administración de medicamentos, pero la gravedad de la descarga eléctrica impidió que respondiera. A las 10:00 a.m. se confirmó su fallecimiento.

Una vecina de la familia relató cómo ocurrieron los hechos. “La mamá estaba lavando y parece que había una cuerda con corriente en el piso. El niño la pisó y ahí mismo lo fulminó. La mamá trató de ayudarlo y también se electrocutó. Ella está en el Hospital Universitario de Santander (HUS)”, señaló la mujer.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que en el centro asistencial se practicó la inspección técnica al cadáver y que la Sijin asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del caso. El cuerpo del menor fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Mientras tanto, los familiares adelantan gestiones para cubrir los gastos del sepelio. Vecinos confirmaron que la familia atraviesa dificultades económicas. “Ellos son de muy bajos recursos y la familia está recogiendo para poder hacer la velación. Es un dolor muy grande, porque era apenas un angelito”, expresaron allegados.