Una historia dolorosa y difícil de procesar fue la que le sucedió a Lorena, una bogotana de 26 años, que señala haber sufrido abuso sexual por parte de familiares.

Tras accidente de caravana de Daniel Palacios, el precandidato pide una investigación: “No deja de ser absolutamente raro”

Colombia debe invertir en sus ríos para cerrar las brechas territoriales, según mintransporte

Liberan a los 33 soldados que habían sido secuestrados en el Guaviare

Mediante el podcast del periodista Rafael Poveda, ‘Mas allá del silencio’, la joven que nació en Ciudad Bolívar, Bogotá, contó que desde muy pequeña tuvo que quedar en cuidados de su abuela y su tía, pues su madre la tuvo a los 17 años y no pudo velar por ella mientras estaba trabajando.

Relató que el primer abuso que recuerda fue a los 3 años, cuando un primo de su madre, que tenía 20 años la llevó a su casa con el pretexto de jugar “caballito”.

Disidencias confirmaron el secuestro de cuatro soldados, un policía y un menor de edad

“Él me accedió de formas que ni siquiera tienen nombre. Yo por las ventanas veía que pasaban personas y solamente quería que llegara alguien y me sacara de ahí”, dijo.

Después, el padre de una de sus primas empezó a utilizar a su propia hija para pedir permiso de llevarse a Lorena a muchos lugares.

“Él me llevaba a ciertas casas y ciertos lugares y me dejaba ya por horas. Yo vi cómo él habló con otra persona y después se va y me deja a mí ahí”, narró.

Dice que recuerda que en esos sitios fue abusada por un hombre desconocido y que también vio a otras niñas entre 9 y 12 años, que formaban parte de la misma red, liderada por una figura a quien todas llamaban “el Tío”.

Revelan video de los minutos previos a la desaparición de Valeria Afanador en Cajicá

“Llegaban hombres muy bien vestidos, vestidos de paño, muy elegantes. Ellos mismos eran los que se aprovechaban de uno de maneras atroces”, relató.

Luego, a los 9 años, Lorena se llegaba a quedar en la casa de sus abuelos paternos, y en ese lugar fue el infierno para ella, pues indica que tanto su padre, abuelo, un tío y un amigo de la familia, también la abusaron.

Víctima de robo de camioneta en Fontibón denuncia extorsiones por $17 millones

“Uno de pequeño dice: el papá debe ser el héroe de uno… y no el que puede verlo a una pequeña como una mujer. Me hicieron a mí pensar que a mí me gustaba eso y que yo era la que buscaba eso… yo era una niña coqueta, yo era una niña creída”, mencionó.

En ese momento su tía la cuidaba y logró acercarla a una fundación llamada “SEA, construyendo esperanza y amor para un futuro mejor”, donde la joven pudo encontrar el apoyo necesario para pasar esos traumas.

Instagram @cea.fundacion Fundación “CEA, construyendo esperanza y amor para un futuro mejor”

Actualmente, decidió contar su historia para darle la valentía a otras niñas y mujeres que pasan lo mismo que ella pasó y puedan contar.

“Si no cuidamos a nuestros hijos, si no hablamos de esto seguirá tan normal estos hechos como lo ha sido en la historia. Esto sí pasa, es algo muy fuerte y destruye una vida”, lamentó.