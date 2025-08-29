Para el precandidato presidencial Daniel Palacios hay un manto de duda sobre el accidente de la caravana en la que se desplazaba en la ciudad de Medellín donde salió ileso, sin embargo, varios miembros de su esquema de seguridad no corrieron la misma suerte.

Según informó su equipo de prensa, el jefe de seguridad le ordenó cambiar de vehículo y, apenas dos minutos después, se produjo el accidente.

El exministro del Interior salió ileso del siniestro. No obstante, de manera preliminar se conoció que al menos siete personas resultaron heridas, entre ellas el conductor del vehículo, varios escoltas y uniformados de la Policía.

“Hay que decir que este era el vehículo principal, en el que yo me estaba transportando, pero gracias a la pericia de uno de los hombres del esquema de protección y a su jefe, se decidió que, ante una serie de ruidos que estaban sintiendo en el carro, debía pasarme a un carro alterno. Minutos después, lo que sentimos fue el estruendo del accidente, que se llevó por delante las motos que venían acompañando la caravana y al vehículo de reacción del Goes”, le dijo Palacios a Noticias RCN.

Pese a lo grave del siniestro, no hubo pérdidas humanas que lamentar, esto sumando a la rápida reacción de los organismos de socorro de la ciudad que atendieron el llamado.

“Vi volar a varios de los miembros del Goes e, inmediatamente, lo que hicimos fue salir con todo el equipo y la ciudadanía a brindarles una atención rápida, pero quiero agradecerles a los servicios de emergencia de Medellín y a su alcalde; estuvieron prontos a atender, estabilizar y evacuar al personal de mi esquema de seguridad”, agregó.

Pero más allá del suceso lo que le preocupa al precandidato es que el vehículo accidentado fue en el que se transportaba y al que le escucharon ruidos extraños y por los que decidieron cambiarlo de camioneta. Asegura que puede que esto no haya sido una casualidad debido a la amenaza constante contra varios dirigentes políticos en el país y el reciente magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“Ante este ambiente de desconfianza, este ambiente de duda, exigimos una investigación que determine con claridad qué fue lo que sucedió. No deja de ser absolutamente raro. Son miembros de un esquema que lleva mucho tiempo en la Policía Nacional y en la UNP. Me han acompañado durante mucho tiempo y tienen mucha experiencia. Han estado en Medellín en distintas ocasiones y tienen claridad sobre cómo se debe manejar un vehículo de estos”, aseveró Palacios al medio en mención.