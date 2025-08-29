Duras acusaciones lanzó este viernes 29 de agosto el presidente Gustavo Petro al exmandatario Álvaro Uribe Vélez. El enfrentamiento entre ambos líderes políticos se ha intensificado en las últimas horas y ha subido de tono.

Esta nueva pelea se desató luego de que el presidente Petro asegurara que académicos de la Universidad Externado de Colombia han criticado a la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien condenó a 12 años de prisión al expresidente Uribe.

“Yo estudié economía en el Externado de Colombia (...)Me entristece que la universidad liberal, de la que aprendí a ser librepensadorponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano, se pone a favor del ataque alevoso, que seudojuristas y prensa han hecho de la jueza Sandra Heredia”, señaló en ese momento el jefe de Estado.

Esto provocó una curiosa crítica por parte del expresidente Uribe, quien mencionó en su cuenta de X: “Un Presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea”, expresó.

Un Presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea. pic.twitter.com/aB3KU4m1BO — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 28, 2025

“A mi no me abrazó Pablo Escobar”

El enfrentamiento no paró ahí y las críticas subieron de tono. Algunas horas después de la respuesta del expresidente Álvaro Uribe, el jefe de Estado volvió a escribir en su cuenta de X, pero esta vez acusó al líder del Centro Democrático de abrazar a Pablo Escobar.

“A mí no me abrazó Pablo Escobar, ni me subí en el caballo del viejo Ochoa, ni tengo hermanos ni sobrinas mafiosas, ni desaparecí papeles de la Aerocivil antigua”, arremetió el presidente Petro contra Uribe Vélez.

Asimismo, lo cuestionó por los “ataques” contra la jueza que lo condenó: ”¿Puede sentirse valiente el hombre que lanza una jauría para atacar a su jueza? (...) Quizás puede sentirse poderoso porque a su jauría la replicó toda la prensa de los poderosos”.

El mandatario concluyó en su extenso mensaje que no volverá a contestar por este medio: “No volveré a contestarle por escrito por respeto a la mujer que lo ha condenado”, puntualizó.