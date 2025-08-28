Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara este jueves, a través de su cuenta de X, que la Universidad Externado de Colombia, a la que él perteneció y de donde se graduó como Economista, presta sus espacios al servicio del ‘derecho injusto’, refiriéndose a las críticas y ataques contra la jueza que condenó al expresidente Álvaro Uribe, el político antioqueño se pronunció.

El jefe de Estado añadió también que: “Me entristece que la universidad liberal, de la que aprendí a ser librepensador ponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano, se pone a favor del ataque alevoso, que seudojuristas y prensa han hecho de la jueza Sandra Heredia”.

Yo estudié economía en el Externado de Colombia, mi tia Elvinia, fue secretaria privada de los dos Hinestrozas y murió trabajando para ellos.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2025

Petro aseguró también que “ensuciaron la justicia, insultaron a una juez, para salvar a quien se acusa de masacres”, refiriéndose a Uribe Vélez.

Ante esto, el exmandatario y líder del Centro Democrático lanzó duro señalamiento contra el presidente Petro, argumentando que: “Un Presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea”.