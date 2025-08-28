Uniformados adscritos a la Estación de Policía del municipio de Sabanalarga lograron la aprehensión de un adolescente de 16 años, por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; durante un procedimiento policial, en el que murió una persona.

El hecho se registró en horas de la noche de este miércoles 27 de agosto cuando dos sujetos que se movilizaban a pie, en zona rural del municipio de Baranoa, a la altura del kilómetro 94 de la vía Cordialidad; abordan a un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta marca Bajaj, línea Boxer de color negro y placas AMY - 12D.

Utilizando un revólver, los sujetos intimidaron a la víctima y le despojaron su vehículo para luego huir con dirección hacia el municipio de Sabanalarga.

Fotografía del revólver incautado por la Policía del Atlántico.

Inmediatamente, tras recibir la oportuna denuncia a través de una llamada telefónica, los uniformados de la Estación de Policía de Baranoa activaron el protocolo de reacción en este tipo de casos, denominado ‘Plan Candado’.

La coordinación y la prontitud en la respuesta policial logran dar con los dos sujetos a la altura del kilómetro 80 de la vía Cordialidad, jurisdicción del municipio de Sabanalarga, donde al observar a los victimarios quienes se movilizaban en la moto hurtada, le hacen la señal de pare.

No obstante, estos hicieron caso omiso y esgrimieron un arma de fuego en contra de los policías, lo que produjo una reacción por parte de los uniformados, quienes hacen uso de sus armas de dotación, causándole lesiones al parrillero, quién pierde el equilibrio y cae del vehículo junto con el conductor.

Rápidamente los uniformados procedieron a brindarles los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron hasta la Clínica San Rafael, ubicada en el municipio de Sabanalarga.

Sin embargo, se produjo el deceso de uno de los victimarios, el cual fue identificado por las autoridades como Sebastián Andrés Coronado Rivas, de 18 años de edad.

En el procedimiento, se logró la recuperación de los elementos hurtados (motocicleta) y la incautación del revólver que utilizó en el hurto. Asimismo se pudo establecer que, la persona que falleció presentaba anotaciones judiciales por el delito de hurto.

Fotografía del menor aprehendido y la motocicleta hurtada recuperada.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y la convivencia en el departamento del Atlántico. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que continúe brindando información vital sobre hechos delictivos o situaciones que pongan en riesgo su seguridad.

La línea contra el crimen 314-358-72-12 y la línea de emergencia 123 están habilitadas para el suministro de información, garantizando absoluta reserva. La colaboración entre la comunidad y la Policía es fundamental para construir territorios más seguros.