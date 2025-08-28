La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN y el Grupo GOES, realizó tres diligencias de allanamiento y registro en el barrio Rebolo, logrando la captura en flagrancia de dos personas vinculadas al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Mediante operativos de allanamiento en el barrio Rebolo, se captura dos personas vinculadas al microtráfico al servicio de la estructura delincuencial “Los Costeños”.#BarranquillaSegura pic.twitter.com/NCLXsh8WSS — Policía Metropolitana de Barranquilla (@PoliciaBquilla) August 28, 2025

Durante los operativos fueron incautados aproximadamente 200 gramos de cocaína y un teléfono celular. De acuerdo con información de inteligencia y labores investigativas, los capturados al parecer delinquian como expendedores al servicio de la estructura delincuencial “Los Costeños” y registran un total de ocho anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, hurto y tráfico de estupefacientes.

Con esta acción se logró afectar las rentas criminales por un valor aproximado de $3.000.000.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Con estas acciones fortalecemos el control del delito en los barrios, afectamos las finanzas de estructuras criminales y protegemos a la comunidad. La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y bienestar de los ciudadanos.”

La institución recuerda a la ciudadanía que cualquier información sobre hechos delictivos puede ser reportada a la Línea contra el Crimen 3178965523 o al número de emergencias 123, garantizando confidencialidad y atención inmediata.

La Línea contra el crimen, 3178965523, opera las 24 horas del día.

