Un fuerte riña protagonizada por dos hombre se desató a eso de las 2:45 de la tarde de este miércoles 27 de agosto en el barrio El Bosque.

Leer más: Atentado sicarial en Santa Verónica deja un hombre muerto y un capturado

En el hecho, fue asesinada con armaba blanca una persona, quien fue identificada por las autoridades como Pedro Julio Jiménez Torres, de 28 años.

De acuerdo con testigos, un sujeto que responde al nombre de Ever Carriazo Caraballo, de 42 años, conocido por el alias de ‘Cartagena’, habría confrontado a Jiménez Torres por el supuesto robo de un canario.

Le puede interesar: Murió en enfrentamiento con la Policía un joven que habría participado en el robo de una motocicleta en Baranoa

En medio de la acalorada discusión Carriazo Caraballo esgrimió un arma cortopunzante y le ocasionó una lesión en el tórax a la víctima.

Ante la gravedad de las heridas, los familiares de Pedro Julio lo trasladaron hasta un centro asistencial, donde los médicos de turno confirmaron su deceso debido a las lesiones ocasionadas por el arma blanca.

Lea también: “Este proyecto de ley no es solo por Nancy, es por todas las mujeres de Colombia”: Cepeda

Según el reporte de las autoridades, la víctima registraba 25 anotaciones judiciales en el SPOA, por los delitos de fuga de presos, violencia intrafamiliar, hurto, porte ilegal de armas de fuego y daño en bien ajeno.

Por su parte, alias Cartagena registra 10 anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, violencia de los derechos patrimoniales, lesiones personales e inasistencia alimentaria.