Un atentado se registró en la noche de este miércoles 27 de agosto en el corregimiento de Santa Verónica, jurisdicción de Juan de Acosta, las autoridades enfrentaron momentos de tensión por la reacción de la comunidad.

Según moradores del sector, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba en la terraza de su vivienda.

La víctima fue identificada por las autoridades como Richard Ariza.

De acuerdo con información preliminar, el presunto sicario que resultó herido durante los hechos no pudo ser dejado en Juan de Acosta, ya que un grupo de habitantes, indignados por la situación, intentaron tomar justicia por mano propia contra el presunto agresor por agredir a un miembro de su comunidad.

Incluso, según reportes oficiales, algunos manifestantes amenazaban con prender fuego a la sede policial, lo que obligó a reforzar la seguridad y tomar decisiones inmediatas sobre el traslado del detenido.

Las autoridades mantienen presencia en la zona y adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Noticia en desarrollo...