Se conoció un video que muestra los instantes previos a la desaparición de Valeria Afanador, la niña de 10 años cuyo rastro se perdió el pasado 12 de agosto tras salir del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá.

Las imágenes, registradas hacia las 10:02 de la mañana, corresponden al momento del recreo, se observa a varios niños corriendo y jugando, mientras Valeria permanece en inmediaciones de una cerca viva dentro de la institución.

En el mismo lugar aparece una persona, ubicada junto a un arco de fútbol, cuya presencia es ahora objeto de investigación, pues habría sido la única que observó de cerca los movimientos de la menor antes de su desaparición.

Captura RCN El momento en que Valeria permanece en inmediaciones de una cerca viva dentro de la institución.

Tres minutos después, la cámara registra a Valeria intentando salir del colegio. Primero lo intenta en dos ocasiones sin éxito.

En un tercer intento, la niña se detiene, mira hacia los lados, se agacha y logra atravesar la cerca. En el video no queda claro si alguien le dio instrucciones para abandonar el lugar.