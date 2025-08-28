La inseguridad volvió a golpear en el sector de Fontibón, exactamente en la Carrera 98 con Calle 18, donde un hombre fue víctima del robo de su camioneta y posterior intento de extorsión.

El hecho ocurrió este jueves 27 de agosto, hacia las 2:40 de la tarde, cuando el hombre estacionó su camioneta frente a un colegio para recoger a sus hijas. En cuestión de minutos, delincuentes se llevaron el vehículo.

Según el hombre, los vecinos compartieron videos en los que quedó registrado el momento del robo, material que ya está en poder de las autoridades. Sin embargo, hasta ahora no se confirma si se trata de una banda dedicada al hurto de vehículos o de delincuentes que buscan aprovecharse de la situación para estafar.

“Me han llamado muchas personas pidiendo plata por la camioneta, pero ninguno me ha dado pruebas reales de que la tengan. Incluso me dicen que no interponga la denuncia, y anoche me pidieron 17 millones de pesos para el rescate del vehículo”, confesó la víctima.

El propietario hizo un llamado urgente para recuperar la camioneta y alertó sobre la inseguridad que viven los habitantes de la capital.