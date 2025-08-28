Con la voz entrecortada y con una notoria nostalgia, Pedro González, más conocido como Don Jediondo, habló de la liquidación de su cadena de restaurantes, debido a las deudas que superan los $25.000 millones de pesos entre pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración.

Restaurantes Don Jediondo entran en proceso de liquidación por incumplimiento en pagos: sus deudas alcanzan los $25.000 millones

En el programa La Luciérnaga, Don Jediondo manifestó su nostalgia por cerrar su negocio, sobre todo porque son cientos de trabajadores que se quedarán sin empleo.

“Hace seis años, la Súper nos aceptó después de cumplir con los requisitos de la Superintendencia de Sociedades, según la Ley 116. Había que cumplir unos pagos, unos compromisos, infortunadamente por cuestiones del mismo mercado, no se fueron cumpliendo”, dijo Don Jediondo.

Asimismo, manifestó su preocupación por sus colaboradores, pues tenía más de 400 empleados activos en las 33 sedes de la cadena Don Jediondo Sopitas y Parrilla. Actualmente tenía 183 trabajadores directos.

Con la voz entrecortada manifestó que no hubo de otra que “tirar la toalla”.

“Como dicen los boxeadores, nos tocó tirar la toalla, pero se hizo hasta lo imposible. A mí lo que más me duele en este momento, obviamente, es la familia primero y, por supuesto, los acreedores y los trabajadores”, expresó.

¿Cuáles fueron los motivos?

“En el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa”, señaló el superintendente, Billy Escobar Pérez.

Y agregó que “ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”.

Don Jediondo señaló que hubo tres factores que afectaron el crecimiento de la empresa: “Los tres factores fueron la ola invernal que hubo hace como doce años, después vino la pandemia, y pegado a la pandemia, yo creo que algo que nos afectó más económicamente fue el paro, porque con el paro se bloquearon las carreteras, dejó de llegar el mercado, dejó de llegar la carne”, indicó.