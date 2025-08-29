En la noche de este jueves fueron liberados los 33 soldados del Ejército Nacional que habían sido secuestrados el pasado 24 de agosto en el municipio El Retorno, en el Guaviare.

De acuerdo a información preliminar, los uniformados se encuentran en buenas condiciones de salud y están siendo trasladados a San José del Guaviare.

Por su parte la defensora del Pueblo, Iris Marín, indicó en su cuenta de X: “En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare”.

Asimismo, Marín agradeció a la defensora regional del Guaviare por su gestión para la liberación de los soldados.

“Gracias a nuestra Defensora Regional de El Guaviare por su empeño y mediación, así como a la @MAPPOEA por su trabajo en esta gestión y a todos quienes colaboraron", añadió la defensora del Pueblo.

La funcionaria hizo un llamado a no estigmatizar a la comunidad, “que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”.

Cabe recordar que este jueves en horas de la mañana arribaron a la vereda Nueva York, donde estaban retenidos los militares, miembros del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, quienes junto a la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Misión de Apoyo a los Procesos de Paz llegaron hasta la zona para dialogar con la comunidad y mediar su liberación.

Los 33 uniformados habían sido secuestrados por al menos 66 personas durante una operación contra las disidencias de las extintas Farc. Por su parte el Ministerio de Defensa informó que se interpuso una denuncia penal por secuestro, obstrucción a la función pública y asonada.

El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o ‘Chito’, uno de los principales cabecillas del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc.

De acuerdo al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, este criminal era el encargado de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico en los departamentos de Guaviare y Meta, además de fortalecer a este grupo guerrillero.

